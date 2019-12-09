İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Memiş Kirli (85) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Nihat Öztürk (40) yaralandı.
09.12.2019, 14:35
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Memiş Kirli (85) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Nihat Öztürk (40) yaralandı.
İzmir Kemalpaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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