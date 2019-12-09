İzmir'de 21 bin uyuşturucu hapa 3 tutuklama

İzmir'de düzenlenen operasyonda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik geçen cumartesi günü bir dizi operasyon düzenledi. Adreslere yapılan baskınlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
DHA
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