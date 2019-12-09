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'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

09.12.2019, 16:17

'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Memiş Kirli yönetimindeki 35 AUP 69 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akalan Mahallesi kavşağı yakınlarında Nihat Öztürk (40) yönetimindeki 45 ABA 461 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden Memiş Kirli hayatını kaybetti, Nihat Öztürk ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA

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