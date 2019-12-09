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'de su kesintisi 9 Aralık Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 9 Aralık Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

09.12.2019, 09:47

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı.Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Aralık Pazartesi duyurusu...

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT
09.12.2019 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

BORNOVA KIZILAY
09.12.2019 saat 08:55 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.

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