İzmir'de su kesintisi 9 Aralık Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı.Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 9 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi duyurusu...

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

09.12.2019 saat 09:30 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA KIZILAY

09.12.2019 saat 08:55 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır.