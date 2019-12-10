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'te şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu

İzmir Menderes'te şüpheli ölüm: Araç içerisinde ölü bulundu

10.12.2019, 14:15 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019,15:23

'in Menderes ilçesinde , otomobilin içerisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Olay yerine gelen savcının da incelemesinin ardından Hüseyin Atalay'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olay, Menderes ilçesi Oğlananası mevkisi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yaşandı.

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