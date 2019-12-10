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'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi Salı

İzmir'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

10.12.2019, 09:37

'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'deki elektrik kesintileriyle ilgili son dakika haberleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?, İzmir'in hangi ilçelerinden bugün elektrik kesintisi yaşanacak?, İzmir'de hangi mahallelerde elektrik olmayacak?, Elektrik kesintileri ne kadar sürecek?' sorularına yanıt arıyor. GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden bugün İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…

'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'deki elektrik kesintileriyle ilgili son dakika haberleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?, İzmir'in hangi ilçelerinden bugün elektrik kesintisi yaşanacak?, İzmir'de hangi mahallelerde elektrik olmayacak?, Elektrik kesintileri ne kadar sürecek?' sorularına yanıt arıyor. GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden bugün İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…

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İzmir'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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