İzmir'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi 10 Aralık Salı

İzmir'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'deki elektrik kesintileriyle ilgili son dakika haberleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?, İzmir'in hangi ilçelerinden bugün elektrik kesintisi yaşanacak?, İzmir'de hangi mahallelerde elektrik olmayacak?, Elektrik kesintileri ne kadar sürecek?' sorularına yanıt arıyor. GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden bugün İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 10 Aralık Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…

İzmir'de 12 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'deki elektrik kesintileriyle ilgili son dakika haberleri yakından takip eden vatandaşlar tarafından 'İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?, İzmir'in hangi ilçelerinden bugün elektrik kesintisi yaşanacak?, İzmir'de hangi mahallelerde elektrik olmayacak?, Elektrik kesintileri ne kadar sürecek?' sorularına yanıt arıyor. GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden bugün İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 10 Aralık Salı günü İzmir'de elektrik kesintileri…