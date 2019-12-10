İzmir'de su kesintisi 10 Aralık Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU 10 Aralık Salı İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre pek çok ilçede bugün su kesintileri bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 10 Aralık Salı İzmir su kesintisi duyurusu...

BALÇOVA TELEFERİK

10.12.2019 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.