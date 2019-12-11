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'de operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

11.12.2019, 08:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019,09:32

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı 'u kullandıkları tespit edilen 11 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda, İzmir ve İstanbul illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 11 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

AA

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