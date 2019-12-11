İzmir'de su kesintisi 11 Aralık Çarşamba! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. İZSU 11 Aralık Çarşamba su kesintisi detaylarını paylaştı. İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Su kesintisi ne zaman sona erecek? İşte 11 Aralık Çarşamba İzmir su kesintisi detayları...

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

11.12.2019 saat 09:35 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.