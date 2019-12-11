İzmir'in Gaziemir ilçesinde çöp toplama şirketi iş bıraktı

İzmir'de Gaziemir Belediyesi'nin çöp toplama ihalesini kazanan firma, belediyenin 9 aydan bu yana ödemelerini aksattığı iddiasıyla çöp toplamama kararı aldı.

Firma Yetkilisi Abdurrahman Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 yıl önce belediyenin yaptığı çöp toplama ihalesini kazandıklarını, yerel seçimlerin ardından göreve gelen yeni belediye yönetiminin 9 aydan bu yana kendilerine ödeme yapmakta sıkıntı çektiğini ileri sürdü.

Belediyeye sözlü ve yazılı başvuruda bulunmalarına rağmen yanıt alamadıklarını savunan Dal, "Muhatap kabul etmiyorlar, 'Ödeyeceğiz' diye sallıyorlar. Yaptıkları ödemeler sadece çöp kamyonlarımızın yakıt giderlerini karşılıyor. Onun dışında ödemeye yapmıyorlar." dedi.

Dal, en son geçen cuma günü belediyeye yazılı olarak başvurduğunu, yetkililerden bir yanıt alamamasının ardından bu sabah çöp kamyonlarını işe çıkartmadıklarını ifade etti.