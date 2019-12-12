İzmir'in Konak ilçesinde 3 depoya yapılan operasyonda bin 988 parfüm, 160 gözlük, 100 kol saati ve 450 paket sigara ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
İzmir Konak'ta gümrük kaçağı ürünlere yönelik operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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