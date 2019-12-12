  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 15 kişi yakalandı

'de jandarmadan huzur operasyonu: 15 kişi yakalandı

İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 15 kişi yakalandı

12.12.2019, 11:08

, düzenlediği huzur ve güven operasyonunda haklarında arama kaydı bulunan 15 kişiyi yakaladı. Öte yandan uygulamalarda, 858 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, bir iş yerine 522 TL idari para cezası, 55 araca toplam 36 bin 604 TL trafik cezası uygulandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 891 personel ve 214 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu yaptı. Ekipler, okul çevreleri ve servis araçlarını denetledi, tek dal sigara ve dilencilik kontrolleri yaptı. Yapılan kontrollerde, 6 bin 506 şahıs sorgulanırken, 8'i yoklama/bakaya kaçağı olmak üzere hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 15 şahıs yakalandı. Öte yandan uygulamalarda, 858 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, bir iş yerine 522 TL idari para cezası, 55 araca toplam 36 bin 604 TL trafik cezası uygulandı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de jandarmadan huzur operasyonu: 15 kişi yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN