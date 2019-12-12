  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı

12.12.2019, 15:18

'in ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan bir kişi tutuklandı. Yapılan operasyonda şüpheli K.P.'nin evinden; 21 pompalı tüfek, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirilmişti.

Edinilen bilgiye göre, Asarlık Mahallesi'ndeki evinde Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan K.P. (23), silah kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yapılan operasyonda şüpheli K.P.'nin evinden; 21 pompalı tüfek, 3 kuru sıkıdan bozma tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 46 mermi ve 12 fişek ele geçirilmişti.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de silah kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN