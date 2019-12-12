Kaçak moloz dökülen alanda asbeste rastlandı

İzmir'in karabağlar ilçesi uzundere mahallesi'ndeki kaçak moloz ve hafriyat dökümü yapılan bölgede, 8 ayrı alandan alınan numunelerden 7'sinde asbeste rastlandı. mahalle sakinleri, dökümlerin engellenerek önlem alınmasını istedi.



Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde 45 bin metrekarelik tarım alanına kaçak olarak dökülen hafriyat ve molozlarda, halk sağlığını tehlikeye atan asbeste (Beyaz toprak olarak da bilinen, ısıya, aşınmaya, kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifli yapıda kanserojen özelliğe sahip mineral) rastlandı. İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), Asbest Çalışma Grubu, Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği'nin talebi üzerine 8 ayrı noktadan numune alarak, bunları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca akredite edilen laboratuvarlarda inceletti. 8 numuneden 7'sinde asbeste rastlandı. Çıkan sonuç, mahallede yaşayanların tepkisini çekti. Yıllardır buradaki moloz dökümlerinin engellenmesi için yerel yönetimlere başvurduklarını, ancak sonuç alamadıklarını söyleyen mahalle sakinleri, artık önlem alınmasını istedi.