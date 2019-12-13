Aile dostuna güvenince hayatının şokunu yaşadı! Tam 400 bin TL

Elazığ'da asgari ücretle çalışan Özkan Yıldırım, İzmir'de yakın bir aile dostunun şirketi kendi üzerinde göstermesiyle nedeniyle 400 bin TL'lik vergi borcuyla karşı karşıya kaldı.



2 çocuk babası 35 yaşındaki Özkan Yıldırım, 2006 yılında askerden döndükten sonra bir aile dostunun yanında çalışmaya başladı.



Arkadaşıyla birlikte benzin istasyonunda çalışan Yıldırım, aile dostunun "Şirketi üzerinize yapalım, burada başka güveneceğimiz kişi yok" demesinin ardından imza atarak şirketi bir başkasıyla birlikte üzerine aldı. Çalıştığı şirkette uzun süre maaş alamayan Yıldırım, memleketi Elazığ'a döndü. Elazığ'da bir petrol istasyonunda pompacılık yapmaya başlayan Yıldırım, geçtiğimiz aylarda eczaneye giderek ilaç almak isteyince asgari ücret olan maaşına haciz geldiğini öğrenerek şok oldu.