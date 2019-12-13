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Karabağlar'da yılbaşı öncesi operasyonu

İzmir Karabağlar'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

13.12.2019, 13:00

'in Karabağlar ilçesinde bir depoda 90 litre ile 90 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Karabağlar ilçesinde bulunan bir deponun sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Durumla ilgili çalışma başlatan ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleşen operasyonda piyasaya sürülmeye hazır 90 litre sahte içki, 90 litre etil alkol ile bir miktar aroma, anason ve gliserin bulundu. Olayla ilgili A.T. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

IHA

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