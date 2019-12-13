İzmir'de 252 tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Bayraklı ve Gaziemir ilçelerinde yapılan operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 231 bronz sikke, 9 bronz ok ucu, 6 bronz yüzük, 4 bronz çan ile iki pişmiş topraktan yapılma ağırşak bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin evlerinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin Bayraklı ve Gaziemir ilçelerindeki ikametgahlarında Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 231 bronz sikke, 9 bronz ok ucu, 6 bronz yüzük, 4 bronz çan ile iki pişmiş topraktan yapılma ağırşak bulundu. Gözaltına alınan H.A.A. ve K.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA AA