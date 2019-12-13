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'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti! kenti Efes yine birinci oldu

İzmir'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti! Unesco kenti Efes yine birinci oldu

13.12.2019, 13:44

Tarihi ve turistik yerleriyle alanında 'nin en çok tercih edilen illerinden olan 'de müze ve ören yerlerine ziyarete gelenlerde büyük bir artış gözlendi. İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2019 Ocak - Kasım ayı arası müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısını 2 milyon 860 bin 730 olarak açıkladı.

'deki müze ve ören yerleri 2019 yılında ziyaretçi akınına uğradı. 2019 yılında İzmir'deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı İzmir İl Kültür Müdürlüğü tarafından 2 milyon 860 bin 730 olarak açıklanırken 2017 ve 2018 yılına kıyasla büyük bir artışın olduğu gözlemlendi.

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