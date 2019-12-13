İzmir'de müze ve ören yerlerini 2 milyon 800 bin kişi ziyaret etti! Unesco kenti Efes yine birinci oldu

Tarihi ve turistik yerleriyle turizm alanında Türkiye'nin en çok tercih edilen illerinden olan İzmir'de müze ve ören yerlerine ziyarete gelenlerde büyük bir artış gözlendi. İzmir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, 2019 Ocak - Kasım ayı arası müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısını 2 milyon 860 bin 730 olarak açıkladı.