İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı (50), internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Fidancı, "Ailem ve ben çok üzüldük. Gerekli yerlere müracaat edip, haklarımızı sonuna kadar savunup paramı geri alacağım" dedi.
Bornova'da, grafik tasarım işiyle uğraşan Zülfikar Fidancı, 2 Aralık günü bir alışveriş sitesi üzerinden tablet siparişi verdi.
İzmir'de akılalmaz olay! İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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