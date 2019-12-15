  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de akılalmaz olay! İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı

'de akılalmaz olay! İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı

İzmir'de akılalmaz olay! İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı

15.12.2019, 11:45

'in Balçova ilçesinde yaşayan Zülfikar Fidancı (50), internetten 7 bin liraya satın aldığı tabletin kutusundan tablet yerine iki parça cam çıktı. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Fidancı, "Ailem ve ben çok üzüldük. Gerekli yerlere müracaat edip, haklarımızı sonuna kadar savunup paramı geri alacağım" dedi.

Bornova'da, grafik tasarım işiyle uğraşan Zülfikar Fidancı, 2 Aralık günü bir alışveriş sitesi üzerinden tablet siparişi verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de akılalmaz olay! İnternetten aldığı tabletin kutusundan cam parçası çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN