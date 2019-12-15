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Son depremler! 'te korkutan

Son depremler! İzmir Menderes'te korkutan deprem

15.12.2019, 10:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019,10:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de 'nde 3.7 büyüklüğünde  kaydedildi. Deprem, 'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Meydana gelen sarsıntısının kıyıya 6.33 km uzaklıkta olduğu belirtildi.

Deprem, İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedildi.

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