Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.41'de Kuşadası Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Meydana gelen sarsıntısının kıyıya 6.33 km uzaklıkta olduğu belirtildi.
Deprem, İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçelerinde de hissedildi.
Son depremler! İzmir Menderes'te korkutan deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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