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Asansör rantı skandalında ’na yeni çağrı

Asansör rantı skandalında Kılıçdaroğlu’na yeni çağrı
Giriş Tarihi: 16.12.2019

CHP'de Muharrem İnce'nin 'çete' diye suçladığı Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın İzmir'deki asansör rantı skandalı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandaldan haberinin olduğunun ortaya çıkmasıyla yeni bir boyut kazandı.

KAYNAKLAR AKTARILIYOR
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise Makine Mühendisleri Odası'nın şikayetine karşılık kulağının üzerine yatan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na "Sessizliğe bürünerek bu skandaldan ortada" diye konuştu. Bu sürecin 31 Mart'tan sonra başlamış olmasını da 'manidar' olarak değerlendiren Dağ, İzmir'in kaynaklarının CHP tarafından bir yerlere aktarılmak istendiğini söyledi. Dağ, "Ortada net bir durum var. Bu noktada asansör işi bir firmaya özellikle yönlendirilerek rant sağlanıyor" dedi.

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