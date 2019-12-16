İzmir'in Aliağa ilçesinde orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için yıkım kararı çıkarken, bölgeye sevk edilen ekipler evlerin yıkımına başladı.
Aliağa Çaltılıdere Köstem Koy'da orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için alınan yıkım kararının ardından mahkeme kararıyla tahliye başladı.
İzmir'de kaçak villalar yıkılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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