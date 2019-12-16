İzmir'de su kesintisi 16 Aralık Pazartesi! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri devam ediyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde sular kesik? İşte 16 Aralık Pazartesi İzmir su kesintisi detaylar...

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanıyor? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU 16 Aralık Pazartesi tarihli İzmir su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte İzmir su kesintisi ile ilgili merak edilenler... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? BEYDAĞ BAKIRKÖY, KARAOBA

16.12.2019 saat 08:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

16.12.2019 saat 09:20 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. ÇİĞLİ GÜZELTEPE, ŞİRİNTEPE

16.12.2019 saat 09:40 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 20 dakika su kesintisi olacaktır. KARŞIYA KABOSTANLI

16.12.2019 saat 09:35 ile 11:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. KİRAZ CUMHURİYET

16.12.2019 saat 07:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK AKIN SİMAV, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, TURGUT REİS, ALTINTAŞ

16.12.2019 saat 09:25 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat 5 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK LEVENT, BOĞAZİÇİ, FERAHLI

16.12.2019 saat 09:25 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 35 dakika su kesintisi olacaktır. ÖDEMİŞ GERELİ, YOLÜSTÜ, KARAKOVA, KONAKLI, BOZCAYAKA, KARADOĞAN, ÜÇKONAK, KUTLUBEYLER, BUCAK, ÇAYIR

16.12.2019 saat 09:00 ile 18:00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. SEFERİHİSAR PAYAMLI

16.12.2019 saat 09:35 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.