Şiddet kurbanı kadın organlarıyla can verdi

İzmir Ödemiş’te koca dayağının ardından beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in 5 organı nakil bekleyen hastalara can oldu

İzmir Ödemiş'te 'Sen neden diğer kız kardeşlerin gibi bakımlı değilsin' diyen eşi İbrahim Tekin tarafından dövülen 38 yaşındaki iki çocuk annesi Filiz Tekin hayatını kaybetti. 5 gündür yaşam mücadelesi veren talihsiz kadının ölümünün ardından aile yakınlarının onayıyla organları bağışlandı. İki böbreği, iki göz korneası ve karaciğeri uzun süredir organ bağışı bekleyen hastalara nakledilmek üzere alınan Filiz Tekin, otopsi sonrası memleketi Ödemiş'te son yolcuğa uğurlandı. Olay, geçen 6 Aralık'ta Çaylı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olarak eve gelen İbrahim Tekin, tartıştığı 18 yıllık eşi Filiz Tekin'i feci şekilde dövdü. Yatağa düşen kadın, olaydan günler sonra durumundan haber olan 3 kız kardeşi tarafından önce Ödemiş Devlet, ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.



BAŞKA BEDENLERDE

Başına aldığı darbe sonucu menenjit geçirdiği, omuriliğinde 3 santimetrelik kırık olduğu tespit edilen Tekin'in, geçen cuma beyin ölümü gerçekleşti. Kocası cezaevinde tutuklu olduğu için aile yakınlarından alınan izinle talihsiz kadının organlarının bağışlanmasına karar verildi. Ege Üniversitesi Organ Nakil Merkezi yetkilileri, Tekin'in iki böbreği, iki göz korneası ve karaciğerini uzun süredir organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere aldı. Genç kadının ailesi, en azından artık başka bedenlerde yaşayacağı için biraz olsun teselli bulduklarını söyledi.



■ METİN BURMALI

