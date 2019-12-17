İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşinin darp etmesi sonucu hayatını kaybeden Filiz Tekin'in durumuna kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Yeter artık! #FilizTekin'in acımasızca katledilmesini lanetliyorum. Tek bir kadın cinayeti daha duymak istemiyorum. Vicdan sahibi tüm erkekler ve ülkenin yöneticileri var gücüyle kadınlarla birlikte mücadele etmeli" dedi.
Başkan Soyer’den Filiz Tekin tepkisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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