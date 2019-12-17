Başkan Soyer’den Filiz Tekin tepkisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşinin darp etmesi sonucu hayatını kaybeden Filiz Tekin'in durumuna kayıtsız kalmadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, "Yeter artık! #FilizTekin'in acımasızca katledilmesini lanetliyorum. Tek bir kadın cinayeti daha duymak istemiyorum. Vicdan sahibi tüm erkekler ve ülkenin yöneticileri var gücüyle kadınlarla birlikte mücadele etmeli" dedi.