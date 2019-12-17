İzmir'de su kesintisi 17 Aralık Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintileri yaşanıyor. İzmir'de bugün bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU bugünün su kesintisi raporunu açıkladı. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Aralık Salı İzmir su kesintisi detayları...

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT

17.12.2019 saat 09:10 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır. BORNOVA EVKA 4

17.12.2019 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.