İzmir Kemalpaşa'daki sır cinayet aydınlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa ilçesinde 9 Kasım 2008'de kaybolan ve o tarihte 27 yaşında olan bir kişinin husumetli olduğu 2 kardeş tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü belirledi. Kurulan özel ekibin yaklaşık 10 ay süren ve dedektif gibi iz sürdüğü çalışma sonucu gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde 11 yıl önce kaybolan bir kişiyle ilgili araştırmalarını titizlikle sürdüren İzmir polisi, kayıp kişinin husumetli olduğu 2 kardeş tarafından kaçırılıp öldürüldüğünü belirleyerek olayı aydınlattı.

Kemalpaşa'da şoförlük yapan Arif Yürek, 9 Kasım 2008 yılında aniden ortadan kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine bazı kişilerin ifadeleri alındı ancak yürütülen çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılmadı.

İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın kent genelinde kayıp şahıslarla ilgili dosyaların yeniden incelenmesi talimatı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TEK İPUCU BEYAZ RENKLİ ARAÇ

Bu kapsamda yaklaşık 10 ay önce kurulan özel ekip, Arif Yürek'in dosyasını yeniden açarak çalışma başlattı. Polis, derinleştirilen soruşturmada Yürek'in en son ilçe merkezinde beyaz bir araca bindirilip götürüldüğü bilgisine ulaştı.

Polis, bu süreçte söz konusu beyaz renkli araca odaklandı. Yürek ile bağlantılı olabilecek tüm araçları araştırıp dedektif gibi iz süren özel ekip, çalışma süresince yüzlerce kişinin ifadesine başvurdu.

Soruşturma çerçevesinde ilçedeki yüzlerce güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Kayıp Yürek'in öldürülmüş olabileceğini değerlendiren polis, Kemalpaşa ve Torbalı çevresindeki kırsal bölgede jandarma ile ortak araştırma da yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ile yürütülen çalışma sonrası 23 Şubat 2019'da Kemalpaşa ilçesi sınırlarında ormanlık alanda bir kafatası bulundu. Kayıp şahıslarla ilgili inceleme yapan polis, Arif Yürek'in yakınlarından alınan örneği DNA testi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Test sonucu kafatasının Arif Yürek'e ait olduğu belirlendi.

ÖZEL EKİP AYLARCA İZ SÜRDÜ

Arif Yürek'in cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine aylarca iz süren polis, belirlenen 50 kişinin yeniden ifadesine başvurdu.

Yaklaşık 10 ay süren titiz çalışma sonucu Kemalpaşa'da yaşayan iki kardeş üzerinde yoğunlaşan özel ekip, soruşturmanın en önemli ipucu olan beyaz araç sahibi de olan G.Y. (56) ile kardeşi M.Y. (48) ve M.Y'nin eşi A.Y'yi (42) gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlılar, başta iddiaları kabul etmedi ancak daha sonra iki kardeş suçunu itiraf etti.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zanlılar G.Y. ve M.Y, Arif Yürek ile husumetli olduklarını, olay günü yaşanan bir tartışma sonrası onu zorla araca bindirip başından vurduktan sonra ormanlık alana attıklarını belirtti.

Şüphelilerin gösterdiği ve kafatasının da bulunduğu ormanlık alanda kokuya duyarlı köpekle çalışma yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk zanlılardan G.Y. ve M.Y. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, A.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA