Katı atık istasyonlarına yenileri ekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mevcut 8 katı atık istasyonuna yenilerini ekliyor. Modern katı atık transfer istasyonları peş peşe hizmete girecek. 3 katı atık transfer istasyonunu daha hizmete açılmaya hazırlanılıyor.

Çöp depolama alanlarını modern transfer istasyonlarına dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeşil enerji yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi, 3 katı atık transfer istasyonunu daha hizmete açmaya hazırlanıyor.



Bornova, Kınık ve Ödemiş'te çalışmaları süren istasyonlar peş peşe devreye alınacak. Çöpten elektrik enerjisi üreten ve ana tesis niteliğindeki Çiğli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı'nı geçen haftalarda hizmete açılmıştı. Büyükşehir Belediyesi, Aliağa, Dikili, Kınık'a hizmet veren Bergama'daki katı atık depolama alanını iyileştirmek için çalışmalara başlamıştı.



YEŞİL ENERJİ

Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu, kamyon ve tır manevra alanı, idari bina, çöp suyu boşaltma rampası, çöpün döküldüğü hazne ve transfer istasyonundan oluşuyor. Kınık Katı Atık Transfer İstasyonu 2020 yılının Haziran ayında tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Çaylı'da yapacağı katı atık transfer istasyonu ile ilgili de planlama çalışmalarını sürdürüyor.