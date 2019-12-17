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Sokaklar köstebek yuvası gibi oldu

Sokaklar köstebek yuvası gibi oldu
Giriş Tarihi: 17.12.2019

WhatsApp ihbar hattına gelen şikayete göre 'in Mahallesin'de yaşayan vatandaşlar altyapı çalışmaları için kazılan sokaklarının asfaltlanmadığı için köstebek yuvasına dönmesinden dolayı yetkililere seslendi.

YENİ ASIR WHATSAPP İHBAR HATTI- 0537 276 3581

İzmir'in Karabağlar ilçesi Aydın Mahallesi'nde altyapı çalışmaları için kazılan sokaklar asfaltlanmadığı için köstebek yuvasına döndü.

Özellikle yağışlı havalarda her yerin çamur deryasını dönüştüğünü belirten çevre sakinleri, "Aylardır bu rezilliği çekiyoruz. Doğalgaz için kazılan sokaklarımıza asfalt ne zaman atılacak? Yetkililer hiç olmazsa Yeni Asır aracılığıyla seslerimizi duysun. Bizi bu mağduriyetten bir an önce kurtarsınlar" dedi.
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