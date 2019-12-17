Tek taş yüzük hediyesiyle uzlaştılar

İzmir'de kendisine "hakaret" ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan Sevgül Kaplan, tek taş yüzük alıp özür dileyen kocasıyla uzlaştı. Sevgül Kaplan: "Uzlaştırmacı arkadaş, 'Akıttığınız gözyaşı karşılığında özür mukabilinde bir hediye alsın' dedi. Tektaş yüzük alması önerisi sunuldu. Eşim de 'Zaten alacaktım' dedi. Yüzük aldı ve samimiyetine güvendiğim için onu affettim.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Sevgül (52) ve Mehmet Kaplan (54) çifti, evliliklerinde sorun yaşayınca ayrılmaya karar verdi. Mehmet Kaplan, bu süreçte barışmak için eşiyle görüşmek istedi. Sevgül Kaplan bu görüşmelerde kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşinden şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan hakaret soruşturması dosyası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı, Mehmet Kaplan'dan özür mahiyetinde eşine bir hediye alması önerisinde bulundu. Söz konusu teklifi kabul eden Mehmet Kaplan, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda davranışından dolayı özür diledi ve evlenmeden önce söz verdiği ancak alamadığı tek taş yüzüğü eşine hediye etti. Eşinin hatalarının farkına vardığını gördüğünü belirten Sevgül Kaplan, "Samimiyetine güvendiğim için onu affettim" diye konuştu.