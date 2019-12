Tire’de harabelik bina tehlike saçıyor

YENİ ASIR WHATSAPP İHBAR HATTI- 0537 276 3581



Tire Kaplan Çeşme sokaktaki yıkılmaya yüz tutan terk edilmiş bina tehlike saçıyor. Mahalle sakinleri, çocukların her gün sokakta oyun oynadıklarını belirterek üzücü bir olay yaşanmadan yetkililerin önlem almasını istedi.



HER AN ÇÖKEBİLİR

Oldukça dar olan sokağı gün içinde çoluk çocuk yaşlılar başta olmak üzere yüzlerce kişinin kullandığını belirten mahalleliler, "Binanın bazı bölümler kendi kendine yıkılıyor. Çocuklarımızın mahallede boş buldukları arsalarda oynamak zorunda kalıyorlar. Bina üzerlerine yıkılacak diye çok korkuyoruz" dedi.



FOTOĞRAF : NADİR UYSAL