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‘Umut’ davası

‘Umut’ davası sil baştan
Giriş Tarihi: 17.12.2019

Oynadığı parkta maganda kurşunu ile can veren ’ın katil zanlısı, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden yargılanacak. Baba , “Umutluyuz. Sanık 7 yılın sonunda ceza alabilir” dedi

İzmir'de 7 yıl önce ailesiyle gittiği parkta oynarken maganda kurşunu ile vurularak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Umut Ceylan davası, 3. kez sil baştan görülecek. Küçük Umut'u öldürdüğü gerekçesiyle İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Can Kayı (37), ilk yargılamada, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi, temyiz edilen kararı bozunca, Can Kayı 3 yıl önce tahliye edildi.



Bozma kararı üzerine aynı mahkemede ikinci kez görülen davada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanığın cep telefonunun sinyal kayıtlarının incelenmesiyle, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirterek, Umut Ceylan'ı öldürdüğüne ilişkin kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığından, beraatını talep etti. Mahkeme de bu talep doğrultusunda Can Kayı'nın delil yetersizliğinden beraatına karar verdi. Ailenin temyiz etmesi üzerine Yargıtay'a giden dava bu kez de sanık Can Kayı'nın cep telefonu sinyal bilgilerinin olay günü olan 27 Ağustos 2012 saat 22.10 ile 24.00 arasını kapsayacak şekilde BTK'dan istenmesini ve bilirkişi tarafından sinyal bilgilerine göre, sanığın nerelerde bulunduğunun harita üzerinde gösterilerek bu doğrultuda rapor alındıktan sonra hukuki durumun tayin ve takdir edilmesini gerektiği için yerel mahkemeye iade edilirken, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyen baba Ufuk Ceylan, "Yargıtay'ın kararı ikinci kez bozmasını olumlu karşıladık. Sanık 7 yıl sonra ceza alabilir. Herkes için hayırlısı olsun" dedi.



Ufuk-Gülhan Ceyhan çifti, "Oğlumuzun katilinin cezasını çektiğini görmek, acımızı bir nebze hafifletecek" dedi.

■ CEYHAN TORLAK
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