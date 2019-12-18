2 bin 600 yıllık antik yol çelik köprüyle korundu

İzmir’de yeni yapılan Menemen Aliağa-Çandarlı Otoyolu üzerinde kalan Neonteikhos Antik Kenti’ne giden tarihi yol titiz bir çalışmayla korundu. Bölgedeki yol ve tarihi eserler için otoyol üzerine 90 metrelik çelik köprü inşa edildi

Menemen Yanıkköy mevkisinde bulunan Neonteikhos Antik Kenti'ne giden tarihi yol ve çevresindeki eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ve ilgili firmanın çalışmalarıyla hazırlanan proje sayesinde korundu. Otoyolun geçeceği 3 bin 500 metrekare tarihi alan, 90 metre uzunluğundaki "antik yol" ve çevresinde tespit edilen 429 mezarın zarar görmemesi için 700 ton malzeme kullanılarak yaklaşık 90 metrelik çelik köprü yapıldı. İmalat sonrası köprünün üst ve yan bölümleri toprakla kapatıldı ve projede tünel şekline büründü.



ESERLER GERİ KOYULDU

Arkeologlar, köprünün yapılacağı alanda bulunan yol ve mezarların rölöve, kot ve koordinatını belirleyerek numaralar verdi. "Neonteikhos Antikyol Çelik Üstgeçit Köprüsü" adı verilen yapıtın tamamlanmasının ardından tarihi eserler eski yerine konulmaya başlandı. Otoyolla birlikte yapımı tamamlanan köprü üzerine ilk etapta antik yolun taşları ve üç podyum mezar yapısı yerleştirildi. Kalan tarihi eserler kısa süre sonra konusu alana konulmuş olacak. İzmir Müze Müdürü Hünkar Keser, Neonteikhos Antik Kenti'nde ilk yerleşimin milattan önce 6. yüzyıla kadar uzandığını söyledi.

ANTİK DÖNEMDEKİ TEKNİK

Antik kentin Menemen-AliağaÇandarlı Otoyolu güzergahında bulunması nedeniyle hemen çalışmalara başlandığını hatırlatan Keser, "Yolun 20 metrelik kısmı 10 günde tamamlandı. Otoyol gibi önemli bir yatırım yapılırken tarihi değer de korunmuş oldu. Taşların ve mezar yapıtlarının yerine konması sırasında antik dönemdeki tekniği uyguluyoruz. Taşlar kendi ağırlığıyla, alttaki sertleştirilmiş blokajın yerine oturtuluyor. Herhangi bağlayıcı harç, kireç ya da benzeri malzeme kullanılmıyor. Yalnızca kendi ağırlığı ve toprağın sıkıştırılmasıyla yol yerine oturtuluyor. Antik yol, yüksekliği ve taşların yönleri dahil eskisiyle aynı olacak" ifadelerini kullandı.







'DÜNYADA İLK KEZ YAPILDI'

Yapılan çalışmalarda antik yolun 2 bin 600 yıl önce inşa edildiğini belirlediklerini aktaran Müze Müdürü Keser, "Yolun belirleyebildiğimiz uzunluğu 2,5 kilometre ama otoyolun üzerinden geçtiği kısım ise 90 metrelik bir alanı kapsıyordu. Yol hala bölgedeki vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor. Dünyada ilk defa yapılan bir uygulamayla otoyol üzerine sanat yapıtı yaparak antik yolu ve çevresindeki mezarları eski haline getirmiş olacağız" diye konuştu.