  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir Foça’da araç denize uçtu

’da araç denize uçtu

İzmir Foça’da araç denize uçtu

18.12.2019, 11:01

’in ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. Araç sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde yeni liman yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla denize uçtu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Foça’da araç denize uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN