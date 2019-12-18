İzmir’in Foça ilçesinde bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize uçtu. Araç sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Foça yeni liman yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla denize uçtu.
İzmir Foça’da araç denize uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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