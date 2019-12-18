İzmir'de akılalmaz olay! Kek yapmak istemişti, bu hale geldi

İzmir'de, maden suyu şişesinin fırlayan kapağı, ortaokul öğrencisi Hilal Topçu'nun bir gözünde yaklaşık yüzde 90 görme kaybına neden oldu. 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.