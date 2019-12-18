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'de akılalmaz olay! Kek yapmak istemişti, bu hale geldi

İzmir'de akılalmaz olay! Kek yapmak istemişti, bu hale geldi

18.12.2019, 12:08

'de, maden suyu şişesinin fırlayan kapağı, ortaokul öğrencisi 'nun bir gözünde yaklaşık yüzde 90 görme kaybına neden oldu. 13 yaşındaki Hilal Topçu, ameliyat olup iyileşmek istiyor.

'de, fırlayan maden suyu şişesi kapağı nedeniyle bir gözü yaklaşık yüzde 90 görme yetisini kaybeden 13 yaşındaki , ameliyat olup iyileşmek istiyor.

Gaziemir ilçesinde yaşayan ortaokul 8. sınıf öğrencisi Hilal Topçu, kasım ayında ablasıyla evlerinde kek yapmak istedi. Kek karışımına eklemek için maden suyu şişesini açacak kullanarak açmak isteyen Topçu'nun sol gözüne kapak isabet etti.

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