İzmir'de 1999 yılında Nilgün Kırlı'yı öldürdüğü suçlamasıyla 15 yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra afla tahliye edilen, şimdi ise çekyatın içinde battaniyeye sarılı cesedi bulunan teyzesi Gülümser Bulut'u ve 1 yıldır kayıp olan eski kız arkadaşı Özlem Akusta'yı da öldürdüğü şüphesiyle tutuklu bulunan seri katil zanlısı Yunus Kahraman, mahkeme heyetine, "Ben katil olmadığıma eminim. Karım yakında doğum yapacak. Söz verdim, yanında olmalıyım" diyerek tehliyesini istedi.

İzmir'de iki kadının öldürülmesi olayının yanı sıra, 19 aydır kayıp olan ve öldürüldüğü düşünülen bir kadınla ilgili olarak da tüm delillerin işaret etiği Yunus Kahraman, önceki gün hakim karşısına çıktı. Kahraman, "Ben katil olmadığıma eminim. Karım yakında doğum yapacak. Söz verdim, yanında olmalıyım" diyerek tehliyesini istedi. Mahkeme heyeti Yunus Kahraman'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Öte yandan adeta bir dedektif gibi çalışarak Yunus Kahraman'ın tutuklanmasında büyük rol oynayan Avukat Mehmet kozan, en son Yunus Kahraman'la birlikte görülen ve 19 aydır kayıp olan Özlem Akusta ile ilgili önümüzdeki günlerde Karaburun'da iki ayrı noktada kazı çalışması yapılacağını söyledi.İzmir'de 1999 yılında patronu Nilgün Kırlı'yı öldüren, 15 yıl cezaevinde yattıktan sonra teyzesi Gülümser Bulut'un katil zanlısı olarak yargılanan ancak delil yetersizliğinden serbest bırakılan Yunus Kahraman, son olarak Özlem Akusta'nın kaybolması olayında adı öne çıkınca tutuklanmıştı. Yunus Kahraman'ı teyzesinin cinayetinde baş şüpheli yapan durum, iki cinayet arasındaki benzerlikti. Nitekim Kırlı da Bulut da öldürüldükten sonra cesetleri halıya sarılı vaziyette bulunmuştu. Her taşın altından çıkan Yunus Kahraman'ın seri katil zanlısı olabileceği iddia edilirken, Yeni Asır'ın ülke gündemine taşıdığı olay sonrası İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi elde edilen deliller ışığında, şüpheli Yunus Kahraman hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.