Köylü kadınlar kitap okuyor

İzmir'in Menemen ilçesi Haykıran köyünde gerçekleşen 'Kadın Değişir, Toplum Değişir' adlı proje kapsamında, köy öğretmeni Zeliş Kurt önderliğinde 'Haykıran Kadınlar Kitap Kulübü' kuruldu. Her ay seçilen bir kitabı okuyacak olan, aralarında hayatlarında hiç kitap okumamış olan kadınların da bulunduğu kulüp, bu hafta eğitmen-yazar Banu Tozluyurt'un 'Dut Ağacı' adlı romanı aracılığıyla bir araya geldi.