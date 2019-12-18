‘Taşlı yüzük’ kanserine neşesiyle meydan okudu

İzmir’de yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Yasemin Şengelen meme kanserinin ‘Taşlı Yüzük’ türüne yakalandı, yaşama sevinciyle öğrencilerini jimnastik yarışmalarına hazırlıyor.

İzmir'de yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Yasemin Şengelen (60), yıllarca ritmik jimnastikte sayısız sporcu yetiştirip milli takıma kazandırdı. Aynı zamanda Jimnastik Federasyonu'nda görev alan ve 32 yıl hakemlik yapan Şengelen, sol memesinde eline bir kitle gelmesi sonucu hastanenin yolunu tuttu. 'Taşlı yüzük hücreli karsinom' denen agresif bir tümör saptanıp ameliyat edilen Şengelen'e kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. Şengelen, saçları dökülmesine rağmen neşesiyle ve pozitif bakışıyla yaşamına devam etti. Öğrencileriyle tüm yarışmalara katılan Şengelen, tüm hastalara da örnek oldu.



'TAŞLI YÜZÜĞÜM OLMAMIŞTI'

Ameliyat sonrasında doktorunun tümörün 'taşlı yüzük' denen agresif bir tür olduğunu söylediğini anlatan Şengelen, "Ben çok sevindim çünkü taşlı yüzüğüm hiç olmamıştı. Bahaneyle bir taşlı yüzüğüm oldu dedim ama iyi bir şey değilmiş bu taşlı yüzük. İki haftada bir olmak üzere toplam 4 tane kemoterapi aldım. Kolay değil fakat işi hafif görmeye çalışırsanız, keyfini çıkarırsanız son derece rahat geçiyor" diye konuştu.



' HASTALIGI DÜSÜNMEME FIRSAT BİLE KALMADI'

YASEMİN Şengelen, tedavi sürecinde normal yaşantısına pozitif bir şekilde devam etti. Tedavi görürken bağlı olduğu Ege Jimnastik Kulübü ile Roma'ya yarışmaya gittiğini ifade eden Şengelen, "Türkiye içindeki hiçbir yarışmayı da kaçırmadım. Her şeyi yaptım ve hastalığı düşünecek fırsat bile kalmadı. O yarışmalar sırasında çocuklarımdan gördüğüm ilgi ve sevgi, moralimi çok yüksek tutuyor. Günlük hayatımı asla değiştirmedim ve bu işi bitirdim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.