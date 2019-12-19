Alkollü dehşeti

İzmir’in Aliağa ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin polis aracına çarpması sonucu 2’si polis 3 kişi yaralandı. Polisler, emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı

İzmir'in Aliağa ilçesinde alkollü olduğu belirlenen G.C'nin kullandığı otomobil polis aracına çarptı. Kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle Güzelhisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir şahsın alkollü araç kullandığı yönünde ihbar alan Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın Yeni Mahalle civarında seyir halinde olduğunu tespit etti.



YOLDAN ÇIKIP DEVRİLDİ

Aracın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar esnasında G.C. idaresindeki 35 ADF 281 plakalı araç, şerit ihlali yaparak resmi plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ekip otosu yoldan çıkarak devrildi. 2 polis memuru emniyet kemerlerinin takılı olması sayesinde kazayı hafif sıyrıklar atlatırken çarpan aracın kadın sürücüsü G.C. de yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk tedavisinin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.