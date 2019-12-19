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‘Engel Siz’ kermes

‘Engel Siz’ kermes
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı ’ın da aralarında bulunduğu ziyaretçiler hem özel gereksinimli çocuklarla yakından ilgilendi hem de standlardaki ürünlerden alarak destek verdi.

Ege Engel Siz Yaşam Derneği, özel gereksinimli çocuklar için Alyans Küçük Klüp'te "Yöresel ve Organik Ürünler Yılbaşı Kermesi" düzenledi. Kermeste elde edilen gelirin tamamı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim dalında bekleme, gözlem ve oyun odalarının iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak.
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