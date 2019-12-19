İklim değişikliği üzerine çalışan bilim insanları, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bölgelerin su baskınlarına maruz kalma risklerinin arttığını açıkladı.
Bilim insanları, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu bölgelerin su baskınlarına maruz kalma risklerinin arttığını açıkladı. Önümüzdeki 30 yıl içerisinde İzmir'de Kordon ile Atatürk Stadyumu arasında kalan geniş bölge ile Mavişehir ile Tuzla arasında kalan ve içinde kuş cennetinin de bulunduğu bölge de baskın riski taşıdığı belirtildi.
İzmir için korkutan senaryo: Şehrin kalbi risk altında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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