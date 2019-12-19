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İzmir Menderes'te yangın!

19.12.2019, 12:31 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,13:29

'in Menderes ilçesindeki mobilya fabrikasında çıkan , itfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürüldü. 3 bin metrekarelik fabrikada büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Gölcükler Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki mobilya fabrikasında, saat 11.30 sıralarında çıktı. Sandalye ve masa gibi ahşap mobilyaların üretiminin yapıldığı fabrikanın işçileri, yangını fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi.

'İzmir'deki mobilya fabrikasında yangın! İşte o anlar'

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