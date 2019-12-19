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Seferihisar'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir Seferihisar'da 48 düzensiz göçmen yakalandı

19.12.2019, 11:24

'in Seferihisar ilçesi sahilinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Polis, sahilde ayrıca 1 bot, 1 bot motoru, hava pompaları ve 60 litre benzin buldu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Ekmeksiz koyunda kalabalık bir grubun bulunduğu ihbarı üzerine bölgede çalışma yaptı.

Deniz polisi de söz konusu sahile hareket etti.

Araştırmada, grubun, kaçak yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığı yapan düzensiz göçmenler olduğu anlaşıldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 48 göçmen, daha sonra İl Göç İdaresine sevk edildi.

Polis, sahilde ayrıca 1 bot, 1 bot motoru, hava pompaları ve 60 litre benzin buldu.

Öte yandan düzensiz göçmenleri kamyonetle sahile bıraktığı tespit edilen ve polisin ikazına uymayarak kaçan M.C. adlı sürücü, polisin kovalamacası sonucu yakalandı.

AA
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