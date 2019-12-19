İzmir'de cezaevinden kaçıp katliam yapmıştı, cezası yükseltildi

İzmir’de 2005 yılında şiddet gördüğü için boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçaklayarak “kasten adam öldürmeye teşebbüs” suçundan 16 yıl ceza alan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 2016 yılında firar edip pusu kurduğu eski kayınvalidesi ve kaynını tabanca ile vurarak öldüren sanığın cezası yükseltildi

İzmir'de 1996 yılında Mahmut Yılmaz (48) ile evlenen Ebru S. (41), evlendikten sonra iddiaya göre Yılmaz'dan şiddet görmeye başladı. Ebru S. boşanmak istedi ancak Mahmut Yılmaz karşı çıktı ve kadın şiddet görmeye devam etti. 2003 yılında Ebru S. dayanamayarak evden kaçıp, boşanma davası açtı. Mahmut Yılmaz, 2005 yılında eve dönmeyen eşi Ebru S.'yi 6 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Ebru S. hayata tutunurken, 2 yıl kaçtıktan sonra yakalanan Mahmut Yılmaz ise İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davada "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl ceza aldı. Ceza Yargıtay tarafından da onanırken, bu sırada Mahmut Yılmaz ile Ebru S. boşandı.

NİSAN 2016'DA FİRAR ETTİ

Mahmut Yılmaz, 2016 Nisan ayı başında tutuklu bulunduğu Muğla Seydikemer Açık Cezaevinden izinli olarak çıktı ve firar ederek bir daha dönmedi. İddiaya göre Yılmaz, boşandıktan sonra 2014 yılında başka biri ile evlenen Ebru S. ile annesi Emine Uysal (55) ve kardeşi Harun Erdem'i (34) 3 gün boyunca takip etti. 18 Nisan 2016 sabahı Yılmaz, Çiğli'deki evinden çıkarak arabaya binen Harun Erdem ve annesi Emine Uysal'ın önünü kesip eski eşini sordu.

ANNE VE OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Olumsuz cevap alan Mahmut Yılmaz, belinden çıkardığı tabanca ile anne ve oğlunu mermi yağmuruna tuttu. Harun Erdem vücuduna isabet eden 6 kurşunla, Emine Uysal ise 4 kurşunla hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mahmut Yılmaz, 2 gün sonra İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.



İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mahmut Yılmaz için "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Mahkemede konuşan sanık Mahmut Yılmaz, öldürdüğü eski kaynı ve kayınvalidesine eski eşini sorduğunu, kendisini terslediklerini, hakaret ederek tahrik ettiklerini, bunun üzerine öldürdüğüün öne sürdü. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanığa "kasten öldürme" suçundan önce 2 kez müebbet hapis cezası verildi, daha sonra mahkeme heyeti sanığın tahrik altında suçu işlediği gerekçesi ile cezayı önce 18 yıla, duruşmadaki iyi hali nedeniyle de 15 yıla düşürdü.



BAKANLIK AVUKATI İTİRAZ ETTİ



Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, cezanın az olduğu gerekçesi ile dosyayı temyiz etti. Bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yargılamanın tanıkların dinlenmesi bakımından eksik olduğu gerekçesi ile kararı bozdu. Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eksik olan tanıkları dinledikten sonra sanık hakkında yine aynı kararı verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli, yine cezanın az olduğu gerekçesi ile dosyayı temyiz etti. Bir üst mahkeme olan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı olarak yaptığı yargılamada ilk mahkemenin verdiği kararın yanlış olduğunu belirterek, verilen kararı bozdu. 4. Ceza Dairesi, sanığın öldürme olaylarını tasarlayarak yaptığını, cinayetlerin tahrik altında işlenmediğini, iyi hal uygulamasının olmayacağını ifade ederek sanığa "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Yargıtay'a gönderilen kararın onanması halinde ceza kesinleşecek.

IHA