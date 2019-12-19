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'de su kesintisi 19 Aralık Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 19 Aralık Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

19.12.2019, 10:06

'de sular ne zaman gelecek? sorusu İzmirliler tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisi duyurusunu paylaştı. Duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçede sular kesik? İşte su kesintisi detayları...

BAYRAKLI MANAVKUYU
19.12.2019 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

BORNOVA YILDIRIM BEYAZIT
19.12.2019 saat 09:15 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

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