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Mutfak tüpü değişimi sırasında çıktı

Mutfak tüpü değişimi sırasında yangın çıktı
Giriş Tarihi: 19.12.2019
Aydın'ın Nazilli ilçesinde tüp değişimi sırasında Beytullah G'nin evinin mutfağında yangın çıktı. Battaniye ile yangını söndürmeye çalışan Beytullah G, ellerinden ve yüzünden yaralandı. Yardım çığlıkları üzerine komşularının ihbarıyla olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan Beytullah G, hastaneye kaldırıldı.

■ ÜMİT ÖZMEN
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