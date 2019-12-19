Yeni Asır yazdı İris gölü kurtuluyor

Karaburun’daki İris Gölü’nün Dipsiz Göl gibi kurumaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. İzmir İl Müdürü Albayrak “Bölgede açılan kanallar kapatılacak. Mülk sahipleri için de yasal işlem başlatıldı” dedi

eni Asır Gazetesi'nin gündeme getirdiği bir sorun daha çözülüyor. İzmir'de Karaburun Yarımadası'nın tek sulak alanı olan ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan, 358 dönümlük İris Gölü'nde açılan kanallarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Bölge, birinci derece doğal sit alanında kaldığı için yapılan izinsiz kazı çalışmaları ve inceleme sonuçları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda değerlendirmeye alınacak.Komisyon kararıyla kanallar kapatılacak. Bakanlık ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, alanın özel şahsa ait olduğunu, kazıların da 3-4 hafta önce yapıldığını açıkladı. Albayrak, gölün SİT alanı içerisinde bulunduğunu, izinsiz herhangi bir işlem yapılamayacağını belirterek, mülk sahiplerine Devlet İhale Kanunu çerçevesinde işlem başlattıklarını söyledi.ESKİ HALİ