50 yaşında üçüz annesi oldu

İzmirli doktor annelik hayalinden vazgeçmedi ve 14’üncü tüp bebek denemesi sonrası üçüz bebeklerini kucağına aldı. İki kızı ve bir oğlu olan Aylin Erdoğan, “Onları kucağıma aldığımda yaşadığım hissi anlatamam” diye konuştu

İzmir'de Patoloji Uzmanı Dr. Aylin Erdoğan, 14. tüp bebek denemesinde 50 yaşında üçüz bebeklerini dünyaya getirdi. İki kız ve bir erkek evlat sahibi olan Erdoğan, "Yıpratıcı bir süreçti ama ben çok inandım" şeklinde konuştu.



"ÇOK İNANDIM"

Dr. Aylin Erdoğan (50) ve meslektaş eşi Ertan Erdoğan (55), bebek sahibi olabilmek için 9 yıl boyunca çeşitli hastanelerde tüp bebek denemesinde bulundu. Şans, Erdoğan çiftine yüzüne 14. denemede güldü. Aylin Erdoğan, 49 yaşındayken üçüz bebeklerine hamile kaldı. Bebekler geçtiğimiz 5 Aralık'ta İzmir'de Özel Can Hastanesi'nde dünyaya geldi ve yeni doğan yoğun bakım servisindeki tedavilerinin ardından sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Erdoğan, iki kız bir oğlan olan üçüzlere Tansu, Tanyu ve Tardu isimlerini koydu.



"ÖZELLİKLİ GEBE"

Maddi ve manevi olarak yıpratıcı bir süreçten geçtiğini belirten Aylin Erdoğan, "14. denemede hamile kaldım. İnsanın umutsuzluğa kapıldığı hiçbir konuda başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. Anne olmak isteyen herkesin, önünde sonunda anne olacağına inanıyorum. İnsanların Bu süreçte hastanenin, hekimin iyi seçilmesi, takiplerin de düzgün yapılması gerekiyor" diye konuştu. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Emre Canverenler de, "Aylin Hanım gerek yaşı, gerek üçüz gebelik elde etmesi, gerekse de 14. tüp bebek denemesi nedeniyle son derece özellikli bir gebeydi. Süreç çok riskliydi. Bu süreci kendisiyle enine boyuyla konuştuk ve kendisi her zaman pozitifti. Bütün risklere rağmen hiçbir sorun çıkmayacağına inanmıştı. Tüm tarama testlerinden de problemsiz bir şekilde geçti. 34 hafta 3 gün sonra da doğumu gerçekleştirdik. Bebekler kısa bir süre yeni doğan yoğun bakım servisimizde kaldı ve oradan da sağlıklı bir şekilde çıktı. Kaç yaşında olunursa olunsun, gebe kalınabileceğinin bilinmesi gerekiyor" dedi.







"POZİTİF ENERJİ BEBEGE DE YANSIYOR"

Yeni Doğan Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cem Çiçek de şöyle konuştu: "Yeni doğan yoğun bakım ünitesi olarak doğumdan önce bu sürece katıldık. Annenin ileri yaşı ve üçüz bebek beklemesi nedeniyle oluşabilecek sağlık problemleri açısından hastanemizin yeterli olduğunu göstererek ona güven verdik. Bebeklerimiz diğer üçüz bebeklere göre daha sağlıklı doğdu. Ben bunu annenin pozitif enerjisine ve kadın doğum hekimlerimizin takiplerini iyi yapmasına bağlıyorum. Annenin pozitif enerjisi bebeğe yansıyor. Bebekler 5. günde emmeye başladı ve hızlı bir şekilde tedavilerini tamamladı. 50 yaşında bir anneden sağlıklı üçüz bebek dünyaya gelmesi çok özel bir şey."