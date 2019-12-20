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'de sevgilisi tarafından öldürülen polis memuru gözyaşlarıyla uğurlandı

İzmir Çiğli'de sevgilisi tarafından öldürülen polis memuru gözyaşlarıyla uğurlandı

20.12.2019, 17:44

’in Çiğli ilçesinde, iddialara göre bir kadının, sevgilisi olduğu öne sürülen polis memuru Fatih Yurtyapan'ı öldürüp intihar etmesinin ardından polis memuru son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan annenin "Yaktın beni oğlum" şeklindeki feryatları ise herkesi duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

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