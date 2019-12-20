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Katliam yapmıştı cezası yükseltildi

Katliam yapmıştı cezası yükseltildi
Giriş Tarihi: 20.12.2019
İzmir'de 2005 yılında şiddet gördüğü için boşanmak isteyen eşi Ebru S'yi (41) 6 yerinden bıçaklayarak "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl ceza alan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden 2016 yılında firar edip pusu kurduğu eski kayınvalidesi Emine Uysal (55) ve kaynı Harun Erdem'i (34) tabanca ile vurarak öldüren Mahmut Yılmaz'a (48) yerel mahkemeden tahrik ve iyi hal indirimi ile 2 defa 15'er yıl ceza verildi. Verilen cezada tahrik ve iyi hal indiriminin yanlış olduğunu beyan eden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanığın cinayetleri tasarlayarak işlediği gerekçesi ile en üst sınırdan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Karar, cezanın onanması için Yargıtay'a gönderildi.
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